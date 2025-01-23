Летевший из Сочи в Красноярск самолет резко сменил курс и сел в другом городе

Летевший из Сочи в Красноярск самолет сел в Абакане из-за сильного ветра

Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, резко сменил курс и сел в другом городе. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Красноярска.

Уточняется, что из-за сильного бокового ветра пилоты решили уйти на запасной аэродром в Абакане. На борту Boeing 737-800 находилось 166 пассажиров и 7 членов экипажа. По данным источника, позже лайнер вылетел в пункт назначения и совершил там благополучную посадку.

20 января летевший из Ташкента в Казань самолет Red Wings экстренно сел в другом месте. Причиной стали ограничения, которые ввели в аэропорту назначения при угрозе атаки украинских дронов.

