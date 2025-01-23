Москвич упал замертво во время игры в хоккей в парке

MK.RU: В Москве 62-летний мужчина упал замертво во время игры в хоккей

В Москве 62-летний мужчина упал замертво во время игры в хоккей на катке в ландшафтном парке «Митино». Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, мужчина вышел на лед с одним пожилым другом и несколькими молодыми людьми.

Спустя некоторое время он почувствовал недомогание и начал терять сознание. Его партнеры по команде вызвали бригаду скорой помощи.

До приезда врачей очевидцы делали горожанину массаж сердца и искусственное дыхание. Однако их усилия ни к чему не привели. Прибывшие доктора также не сумели спасти мужчину.

По предварительной версии, у пожилого жителя столицы оторвался тромб.

Ранее сообщалось, что на Сахалине трактор провалился в реку Орловку — внутри него находились отец и сын. Мужчине удалось выбраться из транспортного средства, а его сыну — нет. По факту случившегося была организована проверка.