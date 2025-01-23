На Украине захотели улучшить отношения с Трампом при помощи книги

На Украине хотели перевести книгу жены Трампа, чтобы улучшить отношения с ним

Чиновники на Украине хотели улучшить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа через приобретение прав на перевод книги жены главы государства «Мелания». Об этом пишет The New York Times.

«Официальные лица в Киеве обсуждали возможность продвижения сделки по приобретению прав на украинском языке книги Меланьи Трамп», — говорится в материале. Собеседник газеты описал дискуссию как «"мозговой штурм" советников [президента Украины Владимира] Зеленского» об установлении хороших отношений с новым президентом США.

Ранее актер Дмитрий Харатьян рассказал, что Дональд Трамп просил у режиссера Леонида Гайдая эпизодическую роль в одном из его фильмов.