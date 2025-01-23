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16:45, 23 января 2025Экономика

Одна из крупнейших британских сетей супермаркетов уволит тысячи сотрудников

Вторая по величине британская сеть супермаркетов Sainsbury уволит 3000 человек
Дмитрий Воронин

Фото: Isabel Infantes / Reuters

J Sainsbury Plc, вторая по величине сеть супермаркетов в Великобритании, объявила о планах сократить три тысячи сотрудников и закрыть оставшиеся кафе в рамках усилий по снижению расходов. Об этом сообщает «Интерфакс».

С учетом того, что в штате Sainsbury числится 148 тысяч человек, увольнения коснутся примерно двух процентов из них. В то же время, отмечается в публикации, в высшем руководстве будет сокращено сразу 20 процентов работающих.

Также сеть разобьет объявленное ранее повышение зарплат сотрудников на два этапа из-за увеличения затрат. Все это связывают с включением британскими властями в бюджет королевства значительного повышения налогов для бизнеса, о котором ранее предупреждали премьер-министр Кир Стармер и глава Минфина Рэйчел Ривз.

Ритейлер, на которого, по данным Reuters, приходится 15,2 процента продуктовой розницы страны, анонсировал планы по снижению расходов на миллиард фунтов стерлингов еще около года назад. В ноябре гендиректор Sainsbury Саймон Робертс предупредил, что повышение налогов неизбежно приведет к усилению инфляции.

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