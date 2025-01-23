Подмосковные коттеджи взлетели в цене

«Инком-Недвижимость»: Коттеджи в Подмосковье подорожали за год почти на 20 %

Коттеджи на первичном рынке Подмосковья за год подорожали на 20 процентов, до 30,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Инком-Недвижимости».

Год назад среднестатистический коттедж или участок с подрядом оценивался в 25,5 миллиона рублей. Средняя стоимость участков без подряда за год не изменилась, составляя на сегодняшний день 3,4 миллиона рублей.

Всего в Подмосковье в настоящее время на продажу выставлено 55,5 тысячи объектов в 680 проектах. За год предложение лотов выросло на 34 процента, а количество проектов — на 5 процентов. Предложение коттеджей и участков с подрядом выросло на 27 процентов, до 7,9 тысячи, участков без подряда — на 37 процентов, до 47,1 тысячи.

Во второй половине 2024 года из-за отсутствия ипотечных покупателей сегмент столкнулся со спадом продаж, такой же тренд ожидается в 2025 году. Спрос на коттеджи за год уменьшился на 11 процентов, на участки без подряда — на 14 процентов.

Недостаточный спрос может привести к торможению вывода новых проектов, а также вымыванию дешевого предложения и накапливанию в продаже дорогих лотов. При негативной ситуации с ипотечным кредитованием загородный сегмент вернется к состоянию, в котором долго пребывал до роста спроса в 2020 году.

Ранее выяснилось, что большинство россиян сочли покупку квартиры несбыточной мечтой. В среднем, чтобы накопить на мечту, россиянам нужно около двух лет, и лишь 40 процентов смогут накопить самостоятельно, говорилось в исследовании Anderida Financial Group.