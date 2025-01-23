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07:33, 23 января 2025Силовые структуры

Полиция пресекла нелегальное хищение сотен тонн угля в ДНР

В ДНР полиция пресекла хищение сотен тонн угля с одной из шахт
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) полиция пресекла хищение каменного угля в крупных масштабах с одной из шахт республики. Об этом в четверг, 23 января, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, организатор вместе с десятью соучастниками добывал на шахте уголь и реализовывал его. В ходе осмотра удалось найти шахтное оборудование, четыре грузовых автомобиля, погрузчик и свыше 380 тонн нелегально добытого на шахте каменного угля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике.

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