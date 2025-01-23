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18:03, 23 января 2025Мир

Посольство России ответило Британии на обвинения в создании угроз подводным коммуникациям

Посольство РФ: Заявления МО Британии об угрозах коммуникациям несостоятельны
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: oliverdelahaye / Shutterstock / Fotodom

Заявления Министерства обороны (МО) Великобритании о якобы создании угроз подводным коммуникациям со стороны России являются несостоятельными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное посольством Российской Федерации в Соединенном Королевстве.

«Выдвинутые британским оборонным ведомством обвинения в адрес России в создании неких угроз подводным коммуникациям этой страны и ее союзников по НАТО абсолютно несостоятельны», — говорится в тексте заявления.

В посольстве подчеркнули, что от Москвы подобные угрозы никогда не исходили.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что разведывательные службы США и стран Европы не нашли доказательств вины и причастности России к обрывам подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, которые происходили в течение нескольких месяцев.

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