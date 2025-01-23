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08:56, 23 января 2025Экономика

США собрались потеснить Россию на ключевом рынке

Индия собралась увеличить закупку нефти и газа в США после заявлений Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Индийские энергетические компании увеличат закупку нефти и газа в США с учетом того, что новый глава Белого дома Дональд Трамп объявил о желании максимально нарастить добычу ресурсов. Об этом заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури, передает РИА Новости.

После введения европейского эмбарго на поставки российской нефти Индия наряду с Китаем стала ключевым рынком для сырья из России. Всего она закупает 4,8 миллиона баррелей в сутки, из которых на российские поставки приходится 1,8 миллиона. Теперь же США собрались потеснить Россию.

Для индийских компаний такое сотрудничество выгодно из-за дисконтов, которые предлагают поставщики из России, но проблемой остаются санкции, нарушать которые покупатели не горят желанием. Американская нефть по составу и качеству подходит для замены сырья из России, также найти аналоги можно в Канаде, Африке и на Ближнем Востоке.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин полагает, что США могут побудить Индию закупать именно американскую нефть, что станет проблемой для России. Дело в том, что на индийском рынке можно ждать увеличения потребления нефти, и этим он выгодно отличается от китайского, где по спросу бьет активное внедрение электромобилей.

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие компании начали объявлять тендеры на нефть для частичной замены поставок из России, которые сократятся из-за последних санкций США, введенных еще администрацией Джо Байдена. При этом индийские банки стали задерживать оплату российской нефти, так как стороны не могут договориться по поводу интерпретации новых ограничений.

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