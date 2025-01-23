Появились новые подробности о ситуации в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои подразделений группировки «Север» с противником проходили в районах населенных пунктов Старая Сорочина, Николаево-Дарьино, Малая Локня, Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Махновка, Николаевка, Никольский, Рубанщина, Свердликово и Суджа.

Российским военнослужащим удалось отразить одну контратаку ВСУ, а также уничтожить два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и взять в плен одного украинского солдата.

За сутки, по данным оборонного ведомства, ВСУ лишились более 270 военнослужащих, с момента вторжения в Курскую область их потери превысили 54 270 бойцов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие спецназа «Ахмат» применили нестандартный прием в ходе боевых действий. Он показал ролик, который был снят с камеры беспилотного летательного аппарата неподалеку от Суджи — райцентра Курской области, удерживаемого Вооруженными силами Украины.