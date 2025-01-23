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20:00, 23 января 2025Забота о себе

Людям старше 60 лет назвали оптимальное для здоровья количество шагов в день

Врач Калистратов: Людям старше 60 лет надо проходить в день восемь тысяч шагов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов назвал людям старше 60 лет оптимальное для здоровья и снижения риска преждевременной смерти количество шагов, которое надо проходить в день. Своими рекомендациями он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач подчеркнул, что говорить о какой-то конкретной продолжительности ходьбы не стоит — все зависит от особенностей здоровья каждого человека. По его словам, оптимальным суточным количеством шагов для 60-летних считается от 6 до 8 тысяч, людям старше 70 лет — от 4,5 до 5 тысяч.

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При этом Калистратов отметил, что прогулки можно заменить и другими видами физической активности, например, плаванием, ездой на велосипеде или занятиями в тренажерном зале. Самое главное, чтобы нагрузка была регулярной. «Цифра в 1 час 15 минут — это усредненное значение для любого вида физической активности, которой надо заниматься в течение дня», — заявил эксперт.

По словам Калистратова, любые виды физической активности в пожилом возрасте помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и риск ранней и преждевременной смерти от любых причин.

Ранее врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет. Эксперт отметил, что людям этой возрастной категории нужно начинать с ходьбы и легких кардионагрузок. Бег, по словам Ерастова, им противопоказан.

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