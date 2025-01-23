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18:11, 23 января 2025Силовые структуры

Против изувечивших собаку в новогоднюю ночь россиян возбудили дело

В Калужской области двум мужчинам, изувечившим собаку, грозит до 5 лет колонии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Калужской области, которые изувечили собаку в новогоднюю ночь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц и повлекшее его увечье») УК РФ. Фигурантам грозит до пяти лет колонии.

По версии следствия, в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025-го двое мужчин в селе Воскресенское отрезали уши и хвост собаке. Проверка была проведена по сообщению в социальных сетях.

Ранее стало известно, что житель Петропавловска-Камчатского предстанет перед судом за жестокое обращение с животным. Предварительно, в ноябре 2024 года мужчина приобрел собаку, планируя в дальнейшем добавлять части ее тела в пищу.

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