Пытавшиеся подкупить гаишника в Москве иностранцы попали на видео

В Москве завели дело в отношении иностранцев за попытку дать взятку гаишнику

В Москве двое иностранцев попытались дать взятку гаишнику и попали на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

На видео видно, как мужчины, находясь в служебном автомобиле ДПС, подкладывают силовику черный кошелек.

В ведомстве рассказали, что мужчинам предъявили обвинение по статьям 30, 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»). Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Фигуранты признали вину.

По версии следствия, 21 января иностранцы в салоне служебного автомобиля пытались передать взятку в размере 40 тысяч рублей сотруднику ДПС, чтобы он не составлял протокол об административном правонарушении в отношении водителя. Инспектор отказался и пресек правонарушение, после чего злоумышленники были задержаны.

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали начальника ГАИ Аксайского района за систематическое получение взяток от подчиненных.

