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19:11, 23 января 2025Наука и техника

Rocket Lab запустит спутники OroraTech

Rocket Lab получила контракт на запуск немецких спутников OroraTech
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Компания Rocket Lab получила контракт на запуск спутников немецкого оператора OroraTech. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Восемь малых космических аппаратов планируется запустить на ракете Electron со стартового комплекса в Новой Зеландии. Запуск спутников должен состояться через несколько недель.

Космические аппараты OroraTech предназначены для мониторинга пожароопасных ситуаций в лесах.

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В марте издание сообщило, что Rocket Lab анонсировала разработку трех новых космических платформ. Первая — Lightning — создается на основе задела по сотрудничеству с оператором Globalstar и Агентством космического развития США. Вторая — Pioneer — предназначена для уникальных миссии вроде запуска суборбитальной капсулы компании Varda Space Industries. Третья платформа — Explorer — предназначена для запуска автоматических станций в дальний космос.

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