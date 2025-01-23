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17:57, 23 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе мошенников получить доступ к «Госуслугам»

Экономист Балынин: Мошенники используют доиндексацию пенсий в преступных схемах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин предупредил россиян о новом способе мошенников получить доступ к «Госуслугам». Его комментарий передает «Газета.Ru».

Эксперт рассказал, что аферисты могут использовать тему доиндексации пенсий в своих преступных схемах. По его словам, злоумышленники звонят гражданам с просьбой подать заявление о перерасчете выплат, чтобы потом обманным путем получить данные банковских карт пенсионеров и доступ к их аккаунту на «Госуслугах».

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Специалист отметил, что мошенники могут убеждать пенсионеров о переводе имеющихся у них средств на специальный счет индексации страховых пенсий. «Пенсионерам не нужно подавать никаких дополнительных заявлений для получения данной выплаты — все будет осуществлено автоматически. Если кто-то будет звонить или писать, что нужно подать заявление, можно быть уверенным на 100 процентов, что это мошенники», — подчеркнул Балынин.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что уже в феврале россияне получат проиндексированные на 9,5 процента пенсии.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5 процента с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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