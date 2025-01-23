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14:47, 23 января 2025Экономика

Россиянам напомнили условия возврата средств банками

Доцент Балынин: Банк должен вернуть деньги, если не уведомил об их переводе
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Если из-за мошенников россиянин лишился средств на своем банковском счету, то при соблюдении ряда условий кредитная организация должна будет вернуть их. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в эфире радио «Говорит Москва».

Он напомнил, что если деньги были переведены на счет, который находится в специальной базе данных, то в таком случае в течение 30 дней средства должны быть возвращены. Кроме того, если гражданина не уведомили о совершении перевода, то в этом случае у банка опять-таки 30 дней на возврат денег.

Также Балынин призвал не забывать, что если россиянин сообщил банку об утере банковской карты, но потом кто-то без его согласия воспользовался ею, то банк будет обязан вернуть утраченные средства. Если имел место международный перевод, то на возврат дается 60 дней.

Ранее сообщалось, что в III квартале минувшего года мошенники украли со счетов граждан 9,3 миллиарда рублей. Больше 40 процентов от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы.

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