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12:25, 23 января 2025Путешествия

Россияне стали лидерами по поездкам в одну страну СНГ

Российские туристы стали лидерами по поездкам в Азербайджан в 2024 году
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

Количество иностранцев, посетивших в 2024 году Азербайджан, составило 2,6 миллиона человек, лидерами по поездкам в эту страну СНГ стали россияне. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Государственный комитет статистики республики.

Отмечается, что 27,8 процента туристов прибыли из России, 16,2 процента — из Турции, 9,3 процента — из Индии, 8 процентов — из Ирана, 4,2 процента — из Грузии, 3,7 процента — из Саудовской Аравии, 3,3 процента — Казахстана.

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Более того, 3,1 процента путешественников приехали в Азербайджан из Пакистана, по 1,8 процента — из ОАЭ и Узбекистана, 1,7 — из КНР, 1,4 процента — с Украины, 1,3 процента — из Туркмении, 1,2 процента — из Кувейта, 1,1 процента — Израиля, по 1 проценту из Белоруссии и Великобритании, а еще 12,1 процента — из других стран.

Ранее стало известно, что российские туристы массового устремились в Испанию в феврале 2025 года. Число бронирований в эту европейскую страну выросло в 16,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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