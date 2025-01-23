Россиянин планировал поджог объектов УМВД по указу украинских террористов и попался

В ЕАО задержан житель Биробиджана, планировавший поджечь объекты УМВД

В Еврейской автономной области (ЕАО) задержан житель Биробиджана, который планировал поджог объектов УМВД по указу украинских террористов. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина связался с представителем украинской террористической организации в мессенджере. При задержании у него обнаружены и изъяты средства связи и приготовленные к использованию коктейли Молотова, которые он хранил в специально оборудованном тайнике.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Вологде трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), завербованного украинским военизированным объединением «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) для совершения серии терактов на территории России.