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09:02, 23 января 2025Путешествия

Россиянин провел полет в каюте самолета с кроватью и описал ее фразой «в объятьях роскоши»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @travel_alexx

Россиянин провел полет в собственной каюте самолета с двухместной кроватью и описал впечатления фразой «в объятьях роскоши». Своим опытом он поделился на странице @travel_alexx в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчина уточнил, что летел с авиакомпанией Singapore Airlines в Россию. В своем видео он показал, что, помимо большой кровати, в его каюте стояли кресло, телевизор и столик. Туда же пассажиру принесли ужин. Затем путешественник запечатлел лаконично обставленную ванную комнату с туалетным столиком.

«Когда комфорт превращает полет в отдельное приключение — это и есть истинная магия путешествий», — подытожил автор.

Ранее авиакомпания British Airways показала пассажирам самолетов новейшие люксовые места в первом классе. Переоборудованные Airbus A380 начнут летать в 2026 году.

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