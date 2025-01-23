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09:49, 23 января 2025Силовые структуры

Россиянина арестовали за пропаганду агрессии против представителей власти и силовиков

В Иркутской области суд арестовал мужчину за пропаганду агрессии против власти
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Иркутской области суд арестовал местного жителя за пропаганду агрессии против представителей власти и силовиков, а также оправдание криминальной идеологии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчине предъявили обвинение по статье 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).

По версии следствия, в период с августа 2020 года по январь 2025 года фигурант, у которого были связи в криминальной сфере, принимал активное участие в деятельности запрещенной организации. Он пропагандировал агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также в ходе личных бесед оправдывал криминальную идеологию экстремистской организации и присущие ей понятия.
 
Ранее Забайкальский краевой суд приговорил криминального авторитета Роберта Багаева (внесен в список экстремистов и террористов) к 17 годам лишения свободы за участие в запрещенном в России экстремистском движении «Арестантский уклад един» (АУЕ).

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