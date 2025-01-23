Женщинам назвали оптимальную частоту смены нижнего белья

Дерматолог Кызымко назвала смену белья каждый день оптимальной для здоровья

Терапевт и дерматолог Мария Кызымко назвала оптимальной для поддержания здоровья женщины смену нижнего белья каждый день. Такое мнение она выразила в беседе с Life.ru.

По словам Кызымко, белье надо менять ежедневно, потому что кожа в области интимной зоны особенно чувствительна к влаге, теплу и трению. Даже при умеренной активности тело выделяет пот, а бактерии могут быстро размножаться в таких условиях, отметила она. Ежедневная замена белья помогает предотвратить раздражение, инфекции и неприятный запах, однако во время менструации, чтобы избежать этого, частоту смены белья увеличить, считает врач.

Кроме того, надевать чистую одежду нужно после каждой тренировки, поскольку во время занятий спортом потоотделение усиливается, белье быстрее отсыревает, создавая идеальные условия для роста микроорганизмов, добавила она. Чаще менять белье Кызымко также рекомендовала в жаркие дни и после купания, поскольку мокрое белье создает дополнительную влажность, способствующую развитию грибковой инфекции.

Дерматолог напомнила, что нижнее белье должно быть изготовлено из дышащих натуральных материалов, поскольку они уменьшают риск раздражения — желательно хлопка, однако хорошими дышащими свойствами обладают также шелк и бамбук. При выборе синтетического белья Кызымко посоветовала убедиться, что оно имеет хлопковую вставку в зоне промежности. Также она рассказала о важности выбора правильного размера белья — оно должно сидеть комфортно, не сдавливая кожу и не вызывая чрезмерного трения.

Слишком тесное белье может нарушить кровообращение и увеличить риск инфекций. Лучше выбирать трусы с широкими боковыми частями и высокой посадкой. Стринги и танга могут способствовать переносу бактерий из анальной области в вагинальную, повышая риск инфекций Мария Кызымко дерматовенеролог

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