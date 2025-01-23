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20:48, 23 января 2025Путешествия

Российская стюардесса рассказала о ненависти к одной особенности профессии

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @tanyadanilova

Российская стюардесса рассказала, почему работники авиации ненавидят одну особенность своей профессии. Этим она поделилась на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, речь идет о задержках рейсов. Очень часто вылет откладывают в момент, когда все пассажиры уже на борту. Если задержка занимает несколько часов, членам экипажа приходится ухаживать за недовольными пассажирами, а затем еще и отработать смену в небе до 14 часов. Кроме того, за задержки рейсов стюардессам не платят, заключила она.

Ранее эта же стюардесса раскрыла судьбу забытых в аэропорту чемоданов — их выставляют на аукцион и продают. Автор ролика объяснила, что очень часто авиагавани пытаются связаться с теми, кто забыл или потерял свой чемодан.

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