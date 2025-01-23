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07:16, 23 января 2025Россия

Российский военный заявил о добивании ВСУ мирных жителей в подвалах Курской области

ТАСС: Украинские военные добивали жителей в Русском Поречном Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) добивали мирных жителей в подвалах на занятых ими в Курской области территориях. Об этом в видео Минобороны заявил российский военный с позывным Ксей, его цитирует ТАСС.

«В селе Русское Поречное осматривали подвалы на наличие солдат противника — нашли мирняк. Стандартный осмотр. Спустились — резкий запах, начали осматривать. Сначала думали, что это вэсэушники, оказалось мирные — женщины, мужчины», — сообщил военнослужащий.

По его словам, у всех найденных жителей были пулевые и осколочные ранения. Ксей предположил, что сначала людей поместили в подвал, а затем добили. Во втором подвале военные нашли двух связанных и замученных мужчин без признаков жизни, в третьем — женщин со следами от выстрелов на затылке и мужчину с пулевым ранением в области грудной клетки.

20 января боец группировки войск «Север» заявил, что некоторые из замученных бойцами ВСУ россиян, найденных в подвалах села Русское Поречное Курской области, имели на телах следы от пуль. По словам военнослужащего, он был в составе подразделений, которые заняли Русское Поречное, и лично спустился в два подвала, где были обнаружены гражданские без признаков жизни. У людей были связаны руки и были видны следы гематом. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн впоследствии заявил о невозможности эвакуировать получивших несовместимые с жизнью ранения людей.

Русское Поречное в Курской области вернулось под контроль России 17 января. Как сообщали в Минобороны, освободить за две недели в Курской области удалось четыре населенных пункта, в том числе Александрию, Леонидово и Кругленькое.

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