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21:32, 23 января 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в облегающей кофте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя спортсменка предстала на размещенных кадрах в облегающей серой кофте с глубоким декольте, которое подчеркивало ее пышную грудь. При этом внешний вид девушки дополняли черные меховые наушники, очки с прозрачными линзами, золотое колье, а также нюдовый макияж и прическа с легкими локонами

«У меня есть особый талант — растапливать снег там, где я появляюсь», — подписала она пост.

Ранее сообщалось, что итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи оголила ягодицы на камеру. Тогда женщина-арбитр опубликовала снимок, на котором попозировала в леопардовом бюстгальтере и мини-юбке.

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