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13:40, 23 января 2025Культура

Сергей Лазарев рассказал о встрече с Дуа Липой

Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу в чилийском отеле
Ольга Коровина

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

Российский певец Сергей Лазарев встретил поп-звезду Дуа Липу на отдыхе в Чили. Об этом исполнитель рассказал подписчикам в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сергей заселился в пятизвездочный чилийский отель, путешествуя по Латинской Америке. Там же остановилась Дуа, посетившая столицу Чили для съемок в рекламном ролике. По словам Лазарева, он решил не беспокоить коллегу, но неожиданная встреча все-таки состоялась рядом с бассейном.

«Я сразу ее очаровал, во всей красе. Практически в чем мать родила», — пошутил артист.

Ранее сообщалось, что фанаты Дуа Липы ворвались в отель ради встречи с певицей. Поклонники пробрались на нужный этаж и ждали звезду у дверей ее номера.

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