Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:10, 23 января 2025Из жизни

Сотрудник магазина получил лопатой по голове от клиента и чудом выжил благодаря телефону

В Бразилии мужчина ударил менеджера магазина лопатой по голове и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии посетитель магазина ударил сотрудника лопатой по голове и попал на видео. Об этом пишет New York Post.

Опубликованный в сети ролик был снят в городе Синоп, штат Мату-Гросу. На кадрах видно, как клиент в супермаркете выбрал лопату у стойки с инструментами, затем зашел за спину менеджеру, который говорил по телефону, и с размаху ударил его по голове. Сотрудник магазина упал на пол, а нападавшего скрутили другие работники.

Пострадавший — 40-летний Клаудио Соарес Дос Сантос — заявил, что выжил чудом, поскольку основная сила удара пришлась на руку со смартфоном. При этом, как пишет TMZ, после удара Клаудио оглох на одно ухо.

Материалы по теме:
«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?» Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
24 июля 2020
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Задержанный 29-летний Дэниелсон Мартинс Пайва заявил на допросе, что его жена работает в том же супермаркете, а Сантос якобы ее домогался. Пострадавший эти обвинения отверг.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилой монах с мачете едва не отрубил руку мужчине с лопатой. Конфликт произошел из-за сбора личинок цикад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?

      Стало известно об окружении ВСУ под Великой Новоселкой

      Сын Роналду оформил пента-трик

      В Британии убившему трех девочек подростку назначили 52 года тюрьмы

      Медведев назвал цель ударов Украины по России

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в облегающей кофте

      В Госдуме поздравили Юру Борисова с номинацией на «Оскар»

      Американская журналистка пообещала доказать трансгендерность жены Макрона

      Юра Борисов рассказал о реакции жены на его выдвижение на «Оскар»

      Журналист указал на ошибку Трампа в словах о войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше