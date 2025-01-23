Сотрудник магазина получил лопатой по голове от клиента и чудом выжил благодаря телефону

В Бразилии мужчина ударил менеджера магазина лопатой по голове и попал на видео

В Бразилии посетитель магазина ударил сотрудника лопатой по голове и попал на видео. Об этом пишет New York Post.

Опубликованный в сети ролик был снят в городе Синоп, штат Мату-Гросу. На кадрах видно, как клиент в супермаркете выбрал лопату у стойки с инструментами, затем зашел за спину менеджеру, который говорил по телефону, и с размаху ударил его по голове. Сотрудник магазина упал на пол, а нападавшего скрутили другие работники.

Пострадавший — 40-летний Клаудио Соарес Дос Сантос — заявил, что выжил чудом, поскольку основная сила удара пришлась на руку со смартфоном. При этом, как пишет TMZ, после удара Клаудио оглох на одно ухо.

Задержанный 29-летний Дэниелсон Мартинс Пайва заявил на допросе, что его жена работает в том же супермаркете, а Сантос якобы ее домогался. Пострадавший эти обвинения отверг.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилой монах с мачете едва не отрубил руку мужчине с лопатой. Конфликт произошел из-за сбора личинок цикад.