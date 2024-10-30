Пожилой монах с мачете едва не отрубил руку мужчине с лопатой

В Таиланде монах с мачете напал на мужчину с лопатой из-за спора о ямах

В Таиланде пожилой монах с мачете изрубил 27-летнего мужчину, выкапывавшего личинок цикад. Об этом сообщает The Thaiger.

По словам 65-летнего монаха Луэчая, конфликт начался с того, что он стоял перед своей хижиной на территории храма, пока Супича копал неподалеку. Молодой мужчина, как утверждает священнослужитель, вел себя странно — будто находился под действием наркотиков. Монах якобы попросил Супичу закопать ямы, чтобы никто не провалился в них ночью. В ответ на это мужчина замахнулся на Луэчая лопатой, и тот, испугавшись, напал на него. Как объяснил монах, он давно опасался Супичу, поскольку тот сновал возле его хижины в последние дни, и решил ударить первым в качестве самообороны.

Супича рассказал полицейским другую историю. Он отметил, что в последние пару дней приходил в храм за цикадами. В тот день, по его словам, между ним и Луэчаем не было никакого спора. Монах якобы напал на него просто так, едва не отрубил ему правую руку и оставил серьезную рану на его голове.

После произошедшего Луэчай позвонил соседу, и тот вызвал полицию и скорую. Известно, что Супича был судим за кражу и дважды сбегал из реабилитационного наркологического центра. Луэчай задержан для допроса. Его семья опасается, что родственники пострадавшего будут ему мстить.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийский монах из провинции Чумпхон при помощи ложки расправился с мужчиной в храме после спора о выдаче еды. Позже выяснилось, что в юности у нападавшего развилось некое психическое отклонение после автомобильной аварии — в частности, ему было трудно контролировать эмоции.