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19:46, 23 января 2025Бывший СССР

Стало известно число попавших в окружение бойцов ВСУ под Великой Новоселкой

Российские войска окружили около 1500 бойцов ВСУ в районе Великой Новоселки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские войска в районе Великой Новоселки окружили порядка 1500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число украинских солдат, попавших в котел, стало известно из сообщения Telegram-канал «Mash».

«Около 1500 вэсэушников и иностранных наемников окружены в районе п.г.т. Великая Новоселка», — говорится в публикации.

Отмечается, что среди попавших в окружение также наемники из Грузии, Польши и Великобритании.

Ранее угрозу оперативного окружения Великой Новоселки признали в командовании ВСУ. В украинской армии подчеркнули, что готовят план на случай обострения ситуации на данном участке фронта, однако о каких сценариях идет речь, не сообщалось.

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