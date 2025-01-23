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17:05, 23 января 2025Бывший СССР

В командовании ВСУ признали угрозу оперативного окружения Великой Новоселки

Спикер командования ВСУ Трегубов: существует угроза окружения Великой Новоселки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы в районе Великой Новоселки, населенный пункт может попасть в котел. Угрозу оперативного окружения признал спикер командования группировки «Хортица» украинской армии Виктор Трегубов, сообщает «РБК-Украина».

«Наиболее сложные направления, как Великая Новоселка и покровское направление, находятся на постоянном контроле. Ситуация сейчас динамичная, тяжелая. (...) [В Великой Новоселке] еще река протекает и разрезает поселок. Поэтому там немного неудобно с маневрированием», — заявил военный.

Он добавил, что командование готовит план на случай обострения тактической ситуации, но не уточнил, о каких сценариях идет речь.

Ранее стало известно, что 110-я механизированная бригада ВСУ в Великой Новоселке попала в окружение. Отмечается, что российское командование дало бойцам ВСУ время и направление для сдачи в плен. Однако украинская бригада не отвечает на призыв сдаться и не оставляет позиции.

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