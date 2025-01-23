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16:02, 23 января 2025Бывший СССР

Российские военные окружили бригаду ВСУ в Великой Новоселке

Российские военные окружили 110-ю мехбригаду ВСУ в Великой Новоселке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные окружили 110-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке. Об этом пишет «Военная хроника» в Telegram.

Уточняется, что российское командование дало бойцам ВСУ время и направление для сдачи в плен. Однако украинская бригада не отвечает на призыв сдаться и не оставляет позиции.

По информации «Военной хроники», разрозненные группы ВСУ остаются в укрытиях. Подчеркивается, что все пути отступления противника простреливаются российскими FPV-дронами и артиллерией.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинские военные начали сбегать из Великой Новоселки. При этом, по его словам, приказ об организованном выходе украинским войскам от командования так и не поступил.

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