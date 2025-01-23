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15:20, 23 января 2025Бывший СССР

Стало известно о самоподрывах бойцов ВСУ на границе с Курской областью

Командир взвода БПЛА ВСУ рассказал о самоподрывах солдат из-за командования
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Командир 3-го взвода роты ударных беспилотных авиационных комплексов 78-го ОДШП Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Головня рассказал о случаях самоподрыва бойцов в подразделении. Его слова передает украинское издание «Фокус».

Как отметил Головня, случаи самоподрыва случались из-за чрезмерного давления командования на солдат, один из таких произошел с двумя бойцами на границе с Россией.

«Характер нанесенных повреждений свидетельствует, что это был самоподрыв, ребята были 7-й день на позиции и уже их истощили до нуля, что привело к такой трагической ситуации. Такие события происходят каждый месяц, а все из-за бестолковости командования, все списывают на войну и боевые потери, но это не боевые потери», — рассказал командир.

По его словам, некоторые бойцы в его подразделении находятся «в рабстве» у командования, выполняя по 3-4 задачи, когда другие солдаты, являясь фаворитами у начальства, «охраняют склады в Запорожье и также получают по 100 тысяч гривен».

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего командира скандальной элитной 155-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил республики (ВСУ) Дмитрия Рюмшина из-за дезертирства солдат. Сообщается, что Рюмшин подозревается в преднамеренном невыполнении служебных обязанностей.

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