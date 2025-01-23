Таиланд узаконил однополые браки

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, узаконившей однополые браки

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, узаконившей однополые браки. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

Теперь в законе брак определяется как партнерство двух лиц. Из 70 разделов Гражданского кодекса Таиланда исключаются такие слова, как «мужчина», «женщина», «муж», «жена». Взамен используются нейтральные термины, например «лицо» и «супруг».

Однополые пары получат те же права, что и гетеросексуальные, и смогут усыновлять и удочерять детей.

На мероприятии в Бангкоке по случаю вступления закона в силу собрались более 200 пар, чтобы официально заключить союз. Организация Bangkok Pride вместе с городскими властями организовали торжественное мероприятие в торговом центре Siam Paragon. Для брачующихся развернули ковровую дорожку в цветах радуги.

Для присутствующих включили запись обращения премьер-министра страны Пхэтхонгтхан Чиннават. «Этот закон о равенстве браков знаменует начало более широкой осведомленности тайского общества о гендерном многообразии, и наше принятие каждого человека — вне зависимости от сексуальной ориентации, расы или религии, — наше подтверждение того, что равные права и достоинство заслуживают все», — говорилось в речи.

Помимо Таиланда, во всей Азии только Непал и Тайвань признают однополые союзы.

В феврале 2024 года закон об однополых браках одобрил греческий парламент.