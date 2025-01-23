Трамп допустил расследование в отношении Байдена

Трамп о расследовании в отношении Байдена: Позволим решить это Конгрессу США

Позволим решить Конгрессу США, нужно ли проводить расследование в отношении бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Все это было связано с ним — я имею в виду, что деньги достались ему [Байдену] (...). Я думаю, мы позволим Конгрессу принять решение [о проведении расследования]», — ответил политик на вопрос журналиста, не уточнив, о каких именно деньгах идет речь.

Говоря о своих судебных процессах в отношении него, Трамп подчеркнул, что прошел через «четыре года ада, потратив миллионы долларов» на юридические услуги. По его мнению, «очень трудно сказать, что Байдену и его семье не стоит проходить» через возможные судебные тяжбы.

Ранее Трамп выразил сожаление в связи с решением Байдена не издавать указ о помиловании самого себя перед уходом.