Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:57, 23 января 2025Мир

Трамп допустил расследование в отношении Байдена

Трамп о расследовании в отношении Байдена: Позволим решить это Конгрессу США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Позволим решить Конгрессу США, нужно ли проводить расследование в отношении бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Все это было связано с ним — я имею в виду, что деньги достались ему [Байдену] (...). Я думаю, мы позволим Конгрессу принять решение [о проведении расследования]», — ответил политик на вопрос журналиста, не уточнив, о каких именно деньгах идет речь.

Говоря о своих судебных процессах в отношении него, Трамп подчеркнул, что прошел через «четыре года ада, потратив миллионы долларов» на юридические услуги. По его мнению, «очень трудно сказать, что Байдену и его семье не стоит проходить» через возможные судебные тяжбы.

Ранее Трамп выразил сожаление в связи с решением Байдена не издавать указ о помиловании самого себя перед уходом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области

      Стало известно о продвижении российских войск у Великой Новоселки

      В Европе отвергли одно требование Зеленского

      Опубликовано пророчество Жириновского об «Орешнике»

      42-летняя Светлана Лобода показала фигуру в боди

      В российском регионе маньяк из 90-х спрятал тела в одной квартире

      Летевший из Сочи в Красноярск самолет резко сменил курс и сел в другом городе

      В Киеве оценили возможный размер контингента западных миротворцев

      Россиянин два года истязал дочерей и поплатился

      Укрепление рубля в январе объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше