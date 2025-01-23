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20:02, 23 января 2025Мир

Трамп захотел как можно скорее встретиться с Путиным

Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным и обсудить Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: SPUTNIK / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен как можно скорее встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить урегулирование конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, трансляция доступна на телеканале Fox News.

«Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», — сказал американский лидер.

Ранее источники газеты The Washington Post сообщили, что в Республиканской партии США начали опасаться «капитуляции» Трампа на Украине.

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