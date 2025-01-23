В США начали опасаться капитуляции Трампа на Украине

WP: В Республиканской партии опасаются, что Трамп капитулирует на Украине

Некоторые члены Республиканской партии США начали опасаться, что американский лидер Дональд Трамп «капитулирует» на Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Трамп продемонстрирует, что он положил конец конфликту. Но он капитулирует. [Президент России Владимир] Путин получит то, что хочет», — приводит газета слова республиканца, который предпочел остаться анонимным.

Как отмечают авторы материала, в США полагают, что некоторые назначенцы Трампа на должности в его администрацию, например, кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, «могут способствовать изменению ситуации в пользу России».

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку с США и завершить специальную военную операцию на Украине. В противном случае у него «не будет другого выбора, кроме как ввести налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия».