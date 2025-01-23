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20:06, 23 января 2025Мир

Трамп заявил о готовности Украины пойти на сделку с Россией

Трамп: Украина готова на сделку с Россией, решение остается за Москвой
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина готова пойти на сделку с Россией, решение о ее заключении и ключевая роль в урегулировании конфликта остаются за Москвой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция доступна на телеканале Fox News.

«Ну, вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли конфликт быть урегулирован к следующему году.

В своей речи Трамп также сообщил, что шаги по урегулированию украинского конфликта уже предпринимаются его командой.

В декабре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о том, что Россия открыта к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, в то время как Киев отказывается от диалога.

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