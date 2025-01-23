Тренер сборной России высказался о возможном возвращении лыжников на мировую арену

Тренер лыжников Сорин: Не вижу предпосылок к возвращению на мировую арену

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о возможном возвращении на мировую арену. Его слова приводит «Чемпионат».

Сорин заявил, что не видит реальных предпосылок к этому. «Будут реальные подвижки — будем думать, пока что не приходится, это бессмысленное сотрясание воздуха. Тем более неправильно будет уже сейчас выбирать, кто конкретно поедет на Олимпиаду», — отметил он. По мнению тренера, спортсмены с радостью бы поехали на любые международные соревнования на приемлемых и законных условиях допуска.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. По его мнению, спортсмены должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже.

Россияне не принимают участия в международных лыжных турнирах из-за санкций со стороны FIS. Ограничения впервые были наложены в марте 2022 года и действуют до настоящего момента.