Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лацио
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига Европы|Общий этап. 7-й тур
ПАОК
Сегодня
23:00 (Мск)
Славия П
Лига Европы|Общий этап. 7-й тур
Катержина Синякова
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
Australian Open — парный разряд (ж)
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
06:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
11:36, 23 января 2025Спорт

Тренер сборной России высказался о возможном возвращении лыжников на мировую арену

Тренер лыжников Сорин: Не вижу предпосылок к возвращению на мировую арену
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о возможном возвращении на мировую арену. Его слова приводит «Чемпионат».

Сорин заявил, что не видит реальных предпосылок к этому. «Будут реальные подвижки — будем думать, пока что не приходится, это бессмысленное сотрясание воздуха. Тем более неправильно будет уже сейчас выбирать, кто конкретно поедет на Олимпиаду», — отметил он. По мнению тренера, спортсмены с радостью бы поехали на любые международные соревнования на приемлемых и законных условиях допуска.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. По его мнению, спортсмены должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже.

Россияне не принимают участия в международных лыжных турнирах из-за санкций со стороны FIS. Ограничения впервые были наложены в марте 2022 года и действуют до настоящего момента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на озвученные Трампом потери СССР во Второй мировой войне

      Восхитившийся идеями Гитлера афроамериканец устроил стрельбу в школе

      Песков прокомментировал статус Армении в ОДКБ

      Российский военный пытался пронести боевую гранату в аэропорт и попался

      Пойманные ФСБ в российском городе поставщики мефедрона получили по 15 лет колонии

      Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной руки после операции

      В Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина

      Чиновники и госкомпании резко нарастили закупки автомобилей Lada

      Украинцы попытались взорвать наряд полиции во время вызова

      Военкор показал удар «Искандера» по командному пункту ВСУ в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше