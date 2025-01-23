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13:52, 23 января 2025Силовые структуры

Троих россиян осудили за попытку возрождения Советского Союза

ФСБ: Трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Суд вынес приговор в отношении трех жителей Омской области, которые, как утверждается, участвовали в экстремистской организации и пытались возродить Советский Союз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, две женщины и мужчина участвовали в деятельности межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси» («СССР») (объединение признано экстремистским и запрещено на территории России), а также вовлекали в него других людей. Через интернет они распространяли агитационные материалы с призывами о вступлении в состав организации.

Двух омичек признали виновными в организации деятельности экстремистской организации — им назначили наказание в виде 1 года и 2 месяцев колонии. Омича, в свою очередь, признали виновным по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Ему назначили десять месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов из заработной платы.

Ранее Советский районный суд Брянска вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя за участие в деятельности «СССР».

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