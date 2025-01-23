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12:40, 23 января 2025Силовые структуры

«Целитель» обманул россиянку на 200 тысяч рублей и был задержан

В Москве задержали выдавшего себя за целителя мужчину за обман на 200 тыс. руб.
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Москве полиция задержала 66-летнего мужчину, который выдавал себя за целителя и обманул 45-летнюю местную жительницу на 200 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном УМВД.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он уже был судим.

Полицейские установили, что подозреваемый, представляясь специалистом по альтернативной медицине, не имея специального образования и лицензии на осуществление таких услуг, создавал видимость проведения высокоэффективного курса лечения больных с различными заболеваниями за определенную плату.

Одной из его клиенток оказалась несовершеннолетняя девочка. Ее мама обратилась к злоумышленнику, так как его порекомендовала знакомая. Целитель заявил, что девочке нужно пройти курс лечения, который стоит 200 тысяч рублей. При этом мужчина заверил, что он вернет деньги, если пациентке не станет лучше.

Лечение длилось несколько месяцев и не дало результатов, тогда женщина попросила вернуть деньги. После этого мужчина перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее в Москве задержали десятерых аферистов в сфере косметологии и медицины.

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