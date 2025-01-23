Участник секс-марафона скандальной порнозвезды рассказал о ее поведении вне съемок

Порноактер Энди Ли, снимавшийся с Бонни Блю, признался, что ее поведение под камерами и в обычной жизни сильно различается. Об этом он рассказал в интервью Daily Mirror.

Ли стал одним из тысячи участников секс-марафона скандальной порнозвезды. По его словам, вне съемок Блю тихая и милая. «Но как только камера включается, сексуальный демон выходит наружу», — объяснил он.

Мужчина отметил, что Блю всегда хочет большего, поэтому готова идти на многое. Он рассказал, что с ней приятно иметь дело, потому что она всегда в хорошем расположении духа. Ли также отметил ум порнозвезды. По его словам, Блю знает, что делать, чтобы разговорить мужчину.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании, который попал на секс-марафон скандальной порнозвезды Бонни Блю, не смог заняться с ней сексом. Он объяснил, что засмущался того, что «свидания» происходили не наедине.

