Пленный Бычко: НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки солдат ВСУ на базы

По словам пленного украинского пограничника Александра Бычко, который является инспектором государственной пограничной службы 2-й категории, НАТО якобы скрывает перевозку украинских военнослужащих на свои базы под видом гражданских рейсов для их обучения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, инструкторы НАТО на базе Warcope и в Ла-Куртине, готовя бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), используют старые методы, которые не отвечают современным реалиям — это, в частности, касается использования беспилотников. Обучение на базе Warcope представляло собой просто курс молодого бойца, пояснил Бычко.

Ранее стало известно, что в ВСУ среди деморализованных бойцов процветают пьянство и употребление наркотиков. Информацию об этом подтвердили пленные украинские пограничники. По их словам, были случаи, когда после употребления неизвестных веществ бойцы «ложились спать и больше не вставали».