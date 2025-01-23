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16:07, 23 января 2025Бывший СССР

В «Азове» пожаловались на подготовку военных ВСУ в Европе

Боец «Азова» Чех: Бойцы ВСУ проходят некачественную подготовку в Европе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят некачественную подготовку в странах Европы. Об этом заявил подполковник 12-й украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Юрий Чех в интервью испанской газете El Mundo.

«Наших солдат не учили делать качественные окопы, потому что по законодательству некоторых стран рыть окопы нельзя. В других случаях бригады приезжали, ничего не зная о ночном бое, потому что, например, в Германии обучение заканчивалось в четыре часа дня, а очков ночного видения у них не было», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, хорошо ли обучены военные, прошедшие подготовку в странах Европейского союза.

Чех также отметил, что большинство из обученных за рубежом бойцов не умели пользоваться беспилотниками, так как в ряде стран они запрещены.

Военнослужащий также рассказал, что структура украинской армии неэффективна и уступает российской. По его словам, на одних рубежах могут одновременно находиться подразделения разных структур, между которыми не происходит координации.

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