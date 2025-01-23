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17:22, 23 января 2025Мир

В Ираке рассказали о состоянии взятой в плен гражданки России и Израиля Цурковой

Глава МИД Ирака Хусейн: Плененная иракским ополчением гражданка РФ Цуркова жива
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Гражданка России и Израиля, исследовательница из Принстона Елизавета Цуркова, похищенная в марте 2023 года шиитским ополчением в Ираке, жива. О состоянии пленной россиянки рассказал глава МИД Ирака Фуад Мухаммед Хусейн, передает Reuters.

По словам дипломата, ее освобождением занимается премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани.

Цуркова — ученый и эксперт по Сирии и Ближнему Востоку. Она посещала Ирак по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией и научных исследований для Принстонского университета. По данным израильского радио Kan, ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований. До похищения Цуркова проводила полевые исследования на территории Ирака и Ливана.

В ноябре 2023 года Цуркова была показана на видео, обнародованном иракским телеканалом Al Rabiaa. В нем она заявила, что, являясь агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и «Моссада», она в 2019 году приехала в Сирию для налаживания связей между Израилем и антиправительственными силами. После этого, утверждает россиянка, она отправилась с подрывной миссией в Ирак для разжигания вражды между шиитами.

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