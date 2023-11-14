Похищенная в Ираке россиянка на видео призналась в работе на ЦРУ и «Моссад». Что еще она сказала?

Al Rabiaa показал видео с похищенной россиянкой с двойным гражданством Цурковой

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова, похищенная несколько месяцев назад шиитским ополчением в Ираке, была показана на видео, обнародованном иракским телеканалом Al Rabiaa. В нем она призналась в работе в пользу спецслужб Израиля и США.

Цуркова заявила, что, являясь агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и «Моссада», она в 2019 году приехала в Сирию для налаживания связей между Израилем и антиправительственными силами. После этого, утверждает россиянка, она отправилась с подрывной миссией в Ирак для разжигания вражды между шиитами.

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Женщина также открыто критикует военные действия Израиля в секторе Газа и утверждает, что премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир.

Меня зовут Елизавета Цуркова, я гражданка Израиля, мне 37 лет. (...) Правительство Израиля ничего не делает ради моего освобождения, хотя я сейчас нахожусь в очень непростых условиях. Обращаюсь к моей семье и друзьям, с тем чтобы они постарались добиться моего освобождения в ближайшее время и я могла к ним вернуться Елизавета Цуркова похищенная гражданка России и Израиля

Семья россиянки прокомментировала видео

Сестра Цурковой Эмма дала комментарий израильской газете Yedioth Ahronoth, в котором усомнилась в правдивости произнесенных россиянкой на камеру слов.

Мы рады видеть нашу Лизу живой. Мы не будем комментировать содержание ее заявлений, поскольку ясно, что ее заставили их произнести Эмма Цуркова сестра похищенной россиянки

Семья также отметила, что видео, очевидно, было снято сравнительно недавно и его появление станет важным шагом на пути к возвращению заложницы домой.

Похищение россиянки и реакция Израиля

5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Цуркова, пропавшая без вести в марте, удерживается проиранской группировкой «Катаиб Хезболлах» в Ираке. В ведомстве добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях.

В России прокомментировали похищение Цурковой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о похищении гражданки России в Ираке и обратится в МИД России.

Между тем посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев указывал, что обращений в посольство России в Ираке по поводу якобы похищенной на территории этой страны Елизаветы Цурковой не поступало. Он отметил, что, согласно правилам работы дипломатических представительств, при возникновении проблемы с гражданином России нужно обращение в дипломатическое консульское представительство. Такое обращение, по словам дипломата, должно быть направлено со стороны семьи гражданина, родственников или друзей.

Деятельность Цурковой

Цуркова — ученый и эксперт по Сирии и Ближнему Востоку. Она посещала Ирак по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией и научных исследований для Принстонского университета. По данным израильского радио Kan, ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований. До похищения Цуркова проводила полевые исследования на территории Ирака и Ливана.