В Киеве оценили возможный размер контингента западных миротворцев

FT: Киев допускает отправку на Украину от 40 до 50 тысяч западных миротворцев

Киев допускает отправку на Украину от 40 до 50 тысяч западных миротворцев. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

«Размещение от 40 до 50 тысяч иностранных военнослужащих (...) может быть осуществимым», — подчеркнули собеседники издания.

Участвующие в переговорах с западными странами источники FT оценили возможный размер контингента западных миротворцев в случае их отправки на Украину. Украинские чиновники предположили, что войска Запада могут быть размещены вдоль линии фронта в качестве сил безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал необходимое для Украины число западных миротворцев. Он объяснил эти цифры расчетами численности российских войск в будущем, назвав число западных военных минимальным требованием.