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14:45, 23 января 2025Мир

В Кремле отказались комментировать публикацию Reuters о целях СВО

Песков отказался комментировать публикацию Reuters о достижении целей СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию агентства Reuters, в которой говорится, будто глава РФ Владимир Путин считает достигнутыми основные цели специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Не могу прокомментировать. Я не знаю, что это за источники [у Reuters], поэтому не считаю возможным это комментировать», — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать заметку агентства.

Как ранее сообщили источники Reuters, Путин удовлетворен тем, что российские войска контролируют территории, соединяющие материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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