В Кремле отреагировали на озвученные Трампом потери СССР во Второй мировой войне

Песков: озвученные Трампом потери СССР во Второй мировой войне не действительны

Озвученные президентом США Дональдом Трампом потери СССР во Второй мировой войне не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы расцениваем ее как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки, профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры», — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, «потеряв в этом процессе почти 60 миллионов жизней». Политик добавил, любит «русский народ» и не хочет вредить стране, а также что, «всегда имел хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Военные потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 12 миллионов человек, общие людские потери — около 27 миллионов населения.