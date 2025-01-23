В Кремле высказались о безопасности купания в Черном море после ЧП с мазутом

Спецпред президента Иванов: говорить о безопасности купания в Черном море рано

Пока рано говорить о безопасности купания в Черном море после чрезвычайного происшествия (ЧП) с разливом мазута. Так высказался спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, его слова передает ТАСС.

«Я надеюсь, что можно будет [купаться уже этим летом], но утверждать это я не могу», — заявил представитель Кремля. Иванов подчеркнул, что сейчас ни одно ответственное лицо не может назвать точные сроки, когда последствия аварии будут полностью устранены. «Возможно, не дай Бог, но на это уйдут годы», — допустил спецпред президента.

Ранее отельеры Анапы заявили, что оптимистично относятся к перспективам открытия летнего сезона. Так, директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина отметила, что уже сейчас последствия от разлива мазута на пляжах едва ощутимы.

Однако участники туристического рынка предупреждают, что отрасль должна быть готова к ситуации, при которой летом пляжи останутся закрытыми.