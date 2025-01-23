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12:47, 23 января 2025Мир

В Кремле высказались о расторжении Сирией договора об управлении портом Тартус

Песков переадресовал в МИД вопрос о расторжении Сирией договора о порте Тартус
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Egmont Strigl / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Вопрос о решении Сирии расторгнуть договор с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус стоит переадресовать в МИД и Министерство обороны России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Переадресую ваш вопрос в Минобороны и МИД», — ответил Песков на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить поступившие в СМИ сообщения о расторжении договора и как это может отразиться на российском присутствии в Сирии.

Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил, что новые власти Сирии расторгли договор со «Стройтрансгазом» об управлении портом, который был заключен в 2019 году. Соглашение со российской компанией было рассчитано на 49 лет, согласно ему, она должна была управлять портом и инвестировать в его развитие больше 500 миллионов долларов.

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