В Кремле высказались о расторжении Сирией договора об управлении портом Тартус

Песков переадресовал в МИД вопрос о расторжении Сирией договора о порте Тартус

Вопрос о решении Сирии расторгнуть договор с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус стоит переадресовать в МИД и Министерство обороны России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Переадресую ваш вопрос в Минобороны и МИД», — ответил Песков на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить поступившие в СМИ сообщения о расторжении договора и как это может отразиться на российском присутствии в Сирии.

Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил, что новые власти Сирии расторгли договор со «Стройтрансгазом» об управлении портом, который был заключен в 2019 году. Соглашение со российской компанией было рассчитано на 49 лет, согласно ему, она должна была управлять портом и инвестировать в его развитие больше 500 миллионов долларов.