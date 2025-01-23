В Кремле высказались о российском корабле в Ла-Манше

Песков не стал комментировать появление российского корабля в проливе Ла-Манш

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появление российского корабля в проливе Ла-Манш в территориальных водах Великобритании. Его слова передает РИА Новости.

«Честно говоря, я не могу прокомментировать эти сообщения, не совсем владею тематикой. Я не знаю, о чем там идет речь в деталях. Поэтому я не стал бы комментировать», — отметил представитель Кремля.

Ранее глава Министерства обороны (МО) Великобритании Джон Хили заявил, что ведомство отправило два корабля следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. По его мнению, судно якобы используется для сбора разведданных и шпионажа, а также собирает сведения о критически важной подводной инфраструктуре королевства. Однако он добавил, что корабль не нарушил международные правила навигации.