В Лос-Анджелесе начался новый лесной пожар

В Лос-Анджелесе начался новый пожар на площади более 20 квадратных км

Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент лесного хозяйства и пожарной охраны американского штата Калифорния.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил более 20 квадратных километров. Пожар получил название «Хьюз». «Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик», — отмечается на сайте департамента. Объявлена эвакуация нескольких близлежащих районов.

Ранее отмечалось, что ущерб от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе может достигать 250-275 миллиардов долларов. Возгорания в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на востоке уничтожили более 12 тысяч построек, включая одни из самых дорогих жилых домов в США.